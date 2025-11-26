ผบ.ทสส. สั่งการ ศป.กฉ.ส่วนหน้า เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยสงขลา-หาดใหญ่

พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) กล่าวว่า สั่งการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.ส่วนหน้า) เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยสงขลา-หาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง พร้อมเร่งลำเลียงอาหาร และสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินงานร่วมกับจังหวัดหาดใหญ่-สงขลา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตำรวจ และหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ทั่วถึงที่สุด และไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามวิกฤต