UN เริ่มกระบวนการค้นหาเลขาธิการสหประชาชาติ วาระปี 2570 แล้ว

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา วันนี้ (26 พ.ย.) ว่า กระบวนการค้นหาเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไป เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ โดยประเทศสมาชิกได้รับเชิญให้เสนอรายชื่อ ผู้สมัครชิงตำแหน่งแทนนายอันโตนิโอ กูเตร์เรส สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง ที่จะเริ่มต้นในปี 2570
จดหมายจากสหประชาชาติ ถึงรัฐสมาชิก 193 ประเทศ ยูเอ็นกำลังมองหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต และทักษะทางภาษา ขณะเดียวกัน บางประเทศสมาชิกก็กำลังสนับสนุนให้มีการคัดเลือกสตรี และในจดหมายฉบับดังกล่าว ยูเอ็นยังระบุด้วยว่า ด้วยความเสียใจ ไม่เคยมีสตรีคนใดดำรงตำแหน่งเลขาธิการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้แต่ละประเทศพิจารณาในการเสนอชื่อสตรีอย่างจริงจัง
