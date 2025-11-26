"ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" เผยน้ำท่วมหาดใหญ่หนักมาก ความหวังลดลงในทุกวินาทีที่เวลาเดิน

น.ส.นารีนาท เชื้อแหลม หรือ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น โพสต์ถึงสถานการณ์บ้านตัวเองที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า น้ำท่วมหนักมากจริงๆ โดยสาวลิลลี่เขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าว่า เป็นครั้งแรกที่ทำงานแบบไม่มีความสุขเลย ออกจากบ้านที่หาดใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 โดยไม่ได้เก็บของอะไรเลย คอยดูข่าวตลอดทั้งวันทั้งคืน เครียดทุกวัน บ้านตัวเองตอนนี้ จมไปแล้ว ยิ่งมารู้ว่า พายุเข้า อ่างเก็บน้ำแตก ยิ่งใจสลายมากกว่าการสูญเสียบ้านและข้าวของ คือชีวิตของพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน เพราะทุกวินาทีที่เวลาเดิน จะเป็นวินาทีที่น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความหวังของคนคอยลดลง ตอนนี้ในหัวลิลลี่ไม่ไหวแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนเลย ทั้งทีมช่วยทุกทีม พี่ทหาร ผู้ประสบภัย ทั้งในหาดใหญ่และต่างจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้