อบต.ละงู เตือนพื้นที่น้ำท่วมอพยพ 100% หากดึงดันต้องรับสภาพ อย่าโทษกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลละงู (อบต.ละงู) จ.สตูล โพสต์ข้อความวันนี้ (26 พ.ย.) โดยระบุว่า ประกาศ พื้นที่น้ำท่วมต้องอพยพ 100 เปอร์เซ็นต์ หากยังดึงดันไม่ออกจากพื้นที่ ต้องยอมรับสภาพ อย่าโทษหน่วยงาน เพราะไปช่วยเหลือไม่ได้ น้ำสูงเกินต้าน