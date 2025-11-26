ศกพ.เตือน กทม-ปริมณฑล ระวังฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.68

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. ว่า ภาพรวมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศ พบเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ (สีส้ม) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ กทม.และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่ฝุ่นละอองเริ่มอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)
สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และภาคตะวันออก สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ โดยภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 4.4-41.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.2-42.7 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและภาคตะวันตก 26.2-48.7 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก 15.3-31.1 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ 5.1-27.3 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15.6-53.4 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2568 ว่า มีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่อาจพบบางพื้นที่อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) และพื้นที่อื่นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะบรรเทาลงช่วงหลังววันที่ 2 ธ.ค. เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้น
