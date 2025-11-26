โฆษก ทร.เผยการปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวชายแดนไทย–กัมพูชา หลักเขต 52 - 59 เสร็จสิ้นแล้ว

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ (โฆษก ทร.) กล่าวถึงการดำเนินการสำรวจและปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวตามชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณหลักเขตที่ 52 ถึง 59 ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร ว่า เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 16 วัน คณะทำงานชุดสำรวจร่วมไทย–กัมพูชาได้ปักหมุดอ้างอิงชั่วคราวครบจำนวน 166 หมุด ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญในการจัดทำข้อมูลอ้างอิงร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ
การสำรวจดังกล่าวเป็นกระบวนการทางเทคนิคตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้ทั้ง 2 ประเทศมีข้อมูลภูมิประเทศที่ตรงกัน ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนเส้นเขตแดนในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนถัดไปคือ การบินโดรนสำรวจภาพถ่ายทางอากาศเพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเสนอให้ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ของทั้ง 2 ประเทศพิจารณารับรองอย่างเป็นทางการก่อน และเมื่อข้อมูลได้รับการรับรองแล้ว ฝ่ายไทยจะหารือฝ่ายกัมพูชาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมการสร้างรั้วชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผ่านแดน ป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายทั้งปวง พร้อมเสริมความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ รั้วดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารจัดการแนวชายแดน ไม่ใช่เส้นเขตแดนใหม่
