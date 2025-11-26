xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย -7.60 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 34,979.31 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (26 พ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,261.18 จุด ลดลง 7.60 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.60 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,979.31 ล้านบาท