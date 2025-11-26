นราธิวาสยังอ่วม! เกิดอุทกภัย 12 อำเภอ พบเสียชีวิตแล้ว 4 ราย

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส วันนี้ (26 พ.ย.) ฝนยังตกปกคลุมทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำหลัก 3 สาย ลุ่มน้ำแม่น้ำโก-ลกระดับน้ำปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ลุ่มน้ำบางนราระดับน้ำล้นตลิ่ง มีแนวโน้มลดลง ลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำเฝ้าระวัง มีแนวโน้มลดลง
กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ตามที่สถานการณ์เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับผลกระทบ 12 อำเภอ 61 ตำบล 46 ชุมชน 379 หมู่บ้าน 79,639 ครัวเรือน 274,546 คน เสียชีวิต 4 ราย
