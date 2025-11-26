ในหลวง ทรงชื่นชมจิตอาสาทั่วประเทศร่วมมือร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยในทุกสถานการณ์

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเลขาธิการพระราชวัง เข้าร่วมการประชุม โดยมี การอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง แสดงความเป็นห่วงจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมี พระราชหฤทัยห่วงใย ต่อประชาชนในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ และโปรดฯให้ระดมสรรพกำลังทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร หน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ออกจากพื้นที่อันตรายไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องน้ำ เรื่องอาหาร จะระดมสรรพกำลังจากกองทัพบกและกองทัพเรือ และกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งว่า ทรงชื่นชม จิตอาสาทั่วประเทศที่ได้ระดมสรรพกำลัง ไม่เฉพาะเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันประสานทุกฝ่ายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน