"อนุทิน" ยันปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ไม่ได้ทำงานช้า ไม่เกี่ยวปมการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัด ทางภาคใต้นั้น ไม่ได้ทำงานล่าช้า ไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อน และไม่เกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง นอกจากนี้ ยังย้ำว่า ทุกคนทำงานอยู่อย่างเต็มที่