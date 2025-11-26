กรมศุลกากรระดมกำลังช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ขานรับนโยบายของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน ว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยทันที ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง
โดยหน่วยสืบสวนและปราบปรามสตูล–ปากบารา ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 กองสืบสวนและปราบปราม ได้ลงพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยนำน้ำดื่มกว่า 2,000 ขวด กระจายสู่ครัวเรือนผ่านผู้นำชุมชน รวมถึงเข้าพื้นที่เสี่ยง เพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ยังสนับสนุนเสื้อชูชีพ เรือ และกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีระดับน้ำสูง พร้อมประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด
กรมศุลกากรยังได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะหมี จังหวัดสงขลา พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่ออพยพชาวบ้านที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งในขณะนี้ หลายชุมชนยังต้องการอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นจำนวนมาก กรมศุลกากรจึงเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสำรวจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือต่อไป
ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้เตรียมความพร้อมและระดมกำลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย กรมศุลกากรได้เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ และเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อส่งให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมศุลกากร คลองเตย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 6000 หรือช่องทางสื่อสารของกรมศุลกากร