รัฐบาลเปิด "ศูนย์ธารน้ำใจไทย สู้อุทกภัย 2568"

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. แถลงผลการประชุม ศป.กฉ. ว่า ศป.กฉ. จะมีการประชุมทุกวันในเวลา 09:00 น. หลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าว และในช่วงเย็นจะแถลงข่าวอีกครั้ง
นายสิริพงศ์ กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมน้ำ คือปริมาณน้ำฝนที่เติมเข้ามานั้นลดน้อยลง แนวโน้มของน้ำในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มที่ลดลง แต่ในบางจังหวัดทีถัดออกไปจากสงขลาได้มีการแจ้งเตือนแล้ว เช่นจังหวัดสตูล นครศรีธรรมราช และได้มีการแจ้งอพยพตั้งแต่เมื่อวานแล้ว และจากรายงานก็พบว่าหลังจากที่แจ้งเตือนให้อพยพ ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีความคิดว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพ ซึ่งในส่วนของศูนย์มีความกังวลว่าหากไม่เร่งรีบในการอพยพ อนาคตก็จะเกิดความยากลำบากในการอพยพได้ วันนี้ทางศูนย์ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจกลุ่มเปราะบาง เพื่อเชิญชวนให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิง ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต
ในกรณีพื้นที่เฝ้าระวัง ศูนย์พักพิงจะกำหนดให้คนในพื้นที่ทราบก่อนจะมีคำสั่งอพยพ และจะดำเนินการเช่นนี้ทุกครั้ง
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่มีจำนวนผู้เสียชีวิต 80-100 คน นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยได้รับรายงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต 40 คน ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยผู้เสียชีวิต 14 คน ไม่ใช่จากสถานการณ์น้ำท่วม แต่เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่นั้น ไม่เป็นความจริง
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี และยะลา มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งสิ้น 33 ราย แบ่งเป็น นครศรีธรรมราช 9 ราย พัทลุง 4 ราย สงขลา 6 ราย ตรัง 2 ราย สตูล 2 ราย ปัตตานี 5 ราย ยะลา 5 ราย โดยแบ่งสาเหตุการเสียชีวิต เช่น ถูกน้ำพัด ไฟฟ้าช็อต ดินถล่ม พลัดตกน้ำและจมน้ำ ข้อมูลเหล่านี้จะแจ้งให้ประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนให้ทราบทุกวัน ขอวิงวอนผ่านทางสื่อมวลชนถึงประชาชนทุกคน อย่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะจะสร้างความหวาดหวั่น ความไม่เชื่อมั่นและทำลายขวัญกำลังใจของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ขณะเดียวกัน นายสิริพงศ์ ชี้แจงถึงกระแสข่าวว่ามีเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้โรงพยาบาลศิครินทร์ ว่า ไม่เป็นความจริง ได้มีการตรวจตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่มีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกแต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอด2-3 วันที่ผ่านมา มีข่าวในลักษณะเฟคนิวส์จำนวนมาก จึงขอความกรุณาในการเผยแพร่ข่าวและแชร์ข่าวด้วยความระมัดระวัง
ทั้งนี้ ทางศูนย์ได้รวบรวมข้อมูลผ่านระบบ AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รวบรวมข้อมูลผ่านไปยัง ศป.กฉ.ส่วนหน้าและจะอัปเดตเป็นรายชั่วโมง
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์ว่า ได้เปิด "ศูนย์อำนวยการประสานงานธารน้ำใจไทยสู้อุทกภัย 2568" ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง ส่วนในต่างจังหวัดอาจจะนำสิ่งของไปรวมที่ศูนย์ต่างจังหวัด และส่งต่อมายังศูนย์นี้ ส่วนผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ หากต้องการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์นี้ และนอกจากสิ่งของเครื่องใช้แล้ว ยังยินดีที่จะรับบริจาคการช่วยเหลือในเรื่องของกำลัง และทรัพยากรอย่างเช่น เจ็ทสกี คนขับสปีดโบ๊ท รถยนต์ยกสูง รถลากจูง อุปกรณ์กู้ภัย สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ การช่วยเหลือเหล่านี้ หากต้องการสนับสนุนทางศูนย์จะมีเครื่องบิน c 130 บินส่งให้ทุกวัน วันละ 5 รอบ
นายสิริพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในวันนี้แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครไปร่วมทำงานกับกู้ภัย โดยรัฐยินดีสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าน้ำมันในการเติมยานพาหนะในการปฎิบัติการ หากประสงค์จะสนับสนุนในส่วนนี้ ขอให้เริ่มลงทะเบียนได้ในแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ในส่วนของกู้ภัยอาสาสมัครที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ ทางรัฐจะมีการลงทะเบียนย้อนหลังให้เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน ซึ่งสถานการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าอาศัยเพียงภาครัฐอย่างเดียว กำลังอาจจะไม่เพียงพอ และอาจจะเกิดความล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายมาก อาสาสมัครเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยเหลือให้ทันสถานการณ์และรัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้เป็นอาสาสมัครไปสู้โดยลำพัง รัฐบาลได้สู้ไปด้วยในการไปช่วยชาวใต้ด้วยกัน
เมื่อถามถึง การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ เพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรอยู่บัญชาการ และให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ดีกว่าต้องให้คนมารอรับ นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปเป็นภาระ เพราะเป็นคณะเล็ก ไม่มีนักข่าวตามไป ไม่มีความประสงค์ให้มีขบวนมารอรับ แต่เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ และไปดูข้อจำกัด ว่าการดำเนินการมีอุปสรรคอย่างไร
เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในกี่วัน นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จากการคาดการของ สนทช. หาก สถานการณ์เป็นเช่นนี้อีก 5 วัน ก็จะคลี่คลาย แต่อาจจะมีบางจุดที่เป็นแอ่งลึกหรือพื้นที่ต่ำ น้ำอาจจะยังลงไม่หมด แต่วันนี้สถานการณ์นํ้าโดยรวมเริ่มลดลงแล้ว
ส่วนที่มีประชาชนหลายคนที่อยากออกจากพื้นที่ แต่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ทาง กสทช.ได้มารายงานว่า หลายจุดติดต่อสื่อสารไม่ได้ เพราะไม่สามารถเข้าไปเติมนํ้ามันเครื่องปั่นไฟของสถานีส่งสัญญาณ แต่ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว ส่วนการช่วยเหลือประชาชน เรามีเรือเต็มที่ไม่เกิน 200 ลำ รถยนต์เข้าไปไม่ได้ทุกพื้นที่ มี เฮลิคอปเตอร์เต็มที่ไม่เกิน 20 ลำ ดังนั้นการจะขนทุกคนออกมา ยังไม่สามารถทำได้ แต่สิ่งที่เราบริหารได้คือ หากเป็นกลุ่มที่อยู่ในสีแดงต้องย้ายออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิต ส่วนถ้ายังเป็นสีเหลือง ก็ยังต้องส่งอาหารและของใช้ให้ก่อน
เมื่อถามว่า การที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ เป็นเพราะแผนอพยพไม่ดีตั้งแต่แรกหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีการทำงานทั้งแบบออนกราวด์และออนไลน์ ยืนยันว่าในระดับออนกราวด์ มีการแบ่งเขตรับผิดชอบเป็นหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่ออพยพผู้คน แต่ก็ยอมรับว่ายังอพยพไม่ครบ แต่ยืนยันว่า รัฐบาลจะตามเก็บให้ครบทุกคน
ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ขาดแคลนไฟฟ้าและอาหาร นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ทางศูนย์ฯ ได้มีการประสานงานติดตั้งเครื่องปั่นไฟให้กับทุกโรงพยาบาล แต่ปัญหามีอย่างเดียวคือการส่งอาหารล่าช้า และย้ายผู้ป่วยวิกฤติออกมาหมดแล้ว เหลือเพียงผู้ป่วยที่ดูแลตามสถานการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่เข้าใจเจตนาของคนที่ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียว่าไฟดับ หรือไม่ได้ทานอาหาร เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืออาหารไปส่งช้า แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับเรื่องนี้ไปดูเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
เมื่อถามถึงกรณีผู้สูญหายที่ญาติติดต่อไม่ได้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้อาจจะมีหลายสาเหตุที่ติดต่อไม่ได้ เช่น โทรศัพท์แบตหมด แต่ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นสถานะสูญหายได้ แต่ที่ได้รับการยืนยันว่าสูญหายมีเพียงกรณีที่ จ.สตูล จำนวน 1 ราย
ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้มีการทำผังข้อมูลจิตอาสา จะดำเนินการอย่างไร นายสิริพงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีการทำมาก่อนแล้ว รวมถึงมีการใช้ช่องทางอื่นด้วย รวมถึงใช้ AI มาคัดกรองข้อมูลในการแบ่งสีพื้นที่