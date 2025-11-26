ทหารสระแก้วตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่ม 6 ลูก ในพื้นที่บ้านหนองจาน

กองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 และกองพันทหารช่างที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานเคลียร์พื้นที่อันตรายต้องสงสัยในเขตบ้านหนองจาน (พื้นที่ C) วานนี้ (25 พ.ย.) ปฏิบัติงานได้ 2,103 ตร.ม. พื้นที่สะสมที่เคลียร์แล้ว: 12,053 ตร.ม. คิดเป็น 4.18% ของพื้นที่อันตรายทั้งหมด พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN 6 ทุ่น ตลอดการทำงานตรวจพบและจัดการทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดแล้วรวม 15 ทุ่น
ขณะที่ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วม ไทย-กัมพูชา ได้เร่งปฏิบัติการสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราว ช่วงที่ 1 บริเวณระหว่าง หลักเขตที่ 42 ถึง 43 บ.หนองหญ้าเเก้ว รวมระยะทางสำรวจ 7 กิโลเมตร วานนี้รังวัด GPS หมุดควบคุม 128 จุด บินโดรนถ่ายภาพได้ 6.88 กิโลเมตร ปฏิบัติการร่วมนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทั้งไทยและกัมพูชาในการหาข้อยุติปัญหาแนวเขตแดนผ่านกระบวนการสำรวจทางเทคนิคที่โปร่งใสและเป็นไปตามความตกลงร่วมกัน
ด้าน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับให้กองกำลังป้องกันชายแดน กองทัพภาคที่ 1 และ 2 เตรียมความพร้อมของกำลังในทุกพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติได้ในทันที หากสถานการณ์มีการพัฒนาไปสู่การใช้กำลังทหาร เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งในมิติของข้อมูลข่าวสาร รวมถึงด้านการต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททั้งหมดอย่างรอบด้าน ชี้แจงข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในกรณีที่ตรวจพบการบิดเบือนข้อมูลหรือข่าวสารทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและนานาชาติ