ครึ่งเช้าทองปรับ 8 ครั้ง [+250] รูปพรรณขายออก 64,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,350 บาท ขายออกบาทละ 63,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,080.20 บาท ขายออกบาทละ 64,250 บาท