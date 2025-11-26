xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า -1.96 จุด มูลค่าซื้อขาย 18,464.08 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.96 จุด หรือ -0.15% ที่ระดับ 1,266.82 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18,464.08 ล้านบาท