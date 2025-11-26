กองทัพไทยเสริมกำลังเต็มรูปแบบ ส่ง C-130 บรรทุกสิ่งของ-กำลังพล ช่วยน้ำท่วมสงขลา

พล.ท.วันชนะ สวัสดี โฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (โฆษกศป.กฉ.) แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดส่งกำลังพล ทีมแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจภาคสนาม รวมถึงสิ่งของบรรเทาทุกข์ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเสริมทัพในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โดยมีการจัดเตรียมของอุปโภคบริโภค เรือท้องแบน เจ็ตสกี รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดรน โดยจะนำของทั้งหมดขึ้นเครื่องบิน C-130 พร้อมกำลังพล ประกอบด้วย หน่วยแพทย์กู้ชีพ ชุดบินโดรน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการครั้งนี้
พล.ท.วันชนะ เปิดเผยว่า ได้มีการยกระดับเรื่อง น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา เป็นภัยพิบัติเป็นระดับร้ายแรงสูงสุดคือระดับที่ 4 ฉะนั้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.ส่วนหน้า) ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการสนับสนุนต่างๆ ประกอบด้วยส่วนบรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ สาธารณสุข รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะทำงานร่วมกับจิตอาสาภาคเอกชนและภาคประชาชน สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศป.กฉ.ส่วนหน้า ในพื้นที่กองบิน 56 ได้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานใดที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน อยากให้มาประสานงานตรงนี้ก่อน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการให้เป็นระเบียบ
โดย ศป.กฉ.ส่วนหน้า จะรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นหลัก และได้แบ่งพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่วิกฤติหนักโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ เพราะมีน้ำไหลมารวมกัน ส่วนในอำเภอรอบๆ อ.หาดใหญ่ก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรียกว่ากองพันประจำอำเภอ โดยภายในอำเภอหาดใหญ่จะมีศูนย์พักพิงทั้งหมด 5 แห่ง
พื้นที่ของ อ.หาดใหญ่ จะแบ่งออกเป็น 4 เขต การดูแล ช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละเขตจะมีหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรง จะทำให้เราเห็นการจัดการพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 4 การบริหารจัดการ ได้แก่
1. การบริหารจัดการคน คือการขนคนมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิง แต่ก็ยอมรับมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ประสงค์ที่จะย้ายออกมาอาจจะห่วงทรัพย์สินตรงส่วนนี้เราก็จะดูว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงจะมีการระบุพิกัด และจะจัดส่งอาหารเข้าไปให้
2. การบริหารจัดการสิ่งของ และการส่งความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคส่งให้ประชาชน รวมถึงสิ่งของที่รับบริจาคทั้งหมดเราจะจัดการส่งไปในพื้นที่อย่างไร อาหารปรุงสุกจะกระจายไปในพื้นที่อย่างไร รวมถึงหน่วยแพทย์ที่จะแบ่งหน้าที่ในการลงไปช่วยเหลือประชาชน และได้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคที่กรุงเทพมหานคร คือที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ส่วนต่างจังหวัด คือมณฑลทหารบกทั่วประเทศ
3. การบริหารจัดการน้ำ เป็นส่วนที่จะช่วย บรรเทาเบาบาง เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะท่วมเหมือนกันทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าหลังจากนี้จะมีฝน และน้ำทะเลหนุนอาจจะทำให้มีน้ำเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ เราต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรให้น้ำลดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะคุยกันต่อไป และจะต้องจัดการในการผลักดันน้ำลงสู่ปากอ่าวโดยใช้เครื่องสูบน้ำที่มีการเตรียมการไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป
4. การจัดการเรื่องข้อมูลข่าวสาร คือการให้ข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนไปกระจายข่าวสาร รวมถึงข้อมูลขอความช่วยเหลือที่มีเข้าหลายช่องทาง ทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. 1784 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ตอนนี้ถ้ามีการติดต่อเข้ามาอยากให้เป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือเป็นหลัก ส่วนเรื่องการบริจาคสิ่งของมีช่องทางอื่น ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามากลั่นกรองการขอความช่วยเหลือเพื่อแยกแยะความซ้ำซ้อนและจัดระบบความสำคัญตั้งแต่เขียว เหลือง แดง เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ก่อนก่อนจะส่งข้อมูลตรงนี้ไปยังพื้นที่ส่วนหน้า และเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นั้นๆ
ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคใต้จะมีกองบิน 56 เป็นที่ตั้ง ของศูนย์ ศป.ฉก.ส่วนหน้า โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้กำกับดูแล อำนาจในปัจจุบันเป็นของท่านทั้งหมดที่จะประสานการบูรณาการทำงานร่วมกันให้กระชับมากยิ่งขึ้น โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเป็นผู้รายงานสถานการณ์ตรงไปยังนายกรัฐมนตรี และเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดสามารถตัดสินใจได้ทันที
ส่วนข้อกังวลตอนนี้มีทั้งข้อดีที่เราเห็นว่าการบริหารจัดการงานสามารถทำได้เร็วขึ้น ส่วนข้อกังวล ยอมรับว่าจริงๆ มีความวุ่นวายเรื่องเครื่องมือแต่ในปัจจุบันก็ดีขึ้น รวมถึงการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแต่อาจจะยังไม่ทันใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
พล.ท.วันชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วน้ำใจของคนไทยมีมากกว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ ในปัจจุบัน จึงอยากจะขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันในครั้งนี้ ในส่วนข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จะแก้ไขปรับปรุงในอนาคต ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ในวันนี้จะดูหน้างานปัจจุบันรวมถึงการวางแผนในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้น เมื่อน้ำลดแล้วก็จะมีการวางแผนในเรื่องของการฟื้นฟู
ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือในปัจจุบัน กองทัพอากาศมีเที่ยวบินไม่ต่ำกว่า 3 เที่ยว ส่วนกองทัพเรือได้ออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วโดยมีการจัดส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่ขนของมาเต็มลำเรือ ส่วนที่ล่าช้าเพราะต้องการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหน่วยแพทย์และการสื่อสารให้พร้อมก่อนจะเดินทางไปในพื้นที่ ซึ่งกองทัพบกนั้นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว มีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมไว้เพื่อขนย้ายผู้ป่วย ปัจจุบันหน่วยทหารพัฒนา อยู่ในพื้นที่ภาค 4 มีกำลังพล 250 นาย ปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนกองทัพบกมีกำลังพล 1,500 นาย เฉพาะในจังหวัดสงขลา
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน 2 รูปแบบคือ แบบที่เป็นทางการ และแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยจะนำมาคัดแยกด้วยระบบ AI โดยมีข้อมูลพื้นฐาน บางส่วนอาจจะต้องใช้คน ในการติดต่อสื่อสารและช่วยเหลือ ส่วนไฟฟ้าในพื้นที่บางจุดอาจจะมีปัญหา ส่วนสัญญาณที่ก่อนหน้านี้มีการล่มไปปัจจุบันได้กู้คืนกลับมาแล้ว
ส่วนกรณีที่มีผู้ประสบเหตุบางส่วนอาจจะไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และมีการยิงย้อนหลังใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัย พลโทวันชนะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความไม่พอใจ ความล่าช้าหรือไม่ แต่ไม่น่าจะเกิดปัญหาการกระทบกระทั่งทั้งนี้ทราบแล้วว่าเกิดเหตุที่ไหน ซึ่งในจุดนั้นจะมีการจัดเจ้าหน้าที่กองทัพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นเอง และจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
อย่างไรก็ตาม วันนี้ 10.00 น. รัฐบาลมีการประชุมเพื่อสรุปเคสขอความช่วยเหลือ จำนวนผู้อพยพ ข้อมูลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่จะได้รับจากโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของจำนวนยอดต่างๆ ในเย็นของวันนี้
นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังได้มอบชุดโดรนมาให้กับทางกองทัพ และทางชุดโดรนของกองทัพเองก็ได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ซึ่งการส่งชุดโดรนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อไประบุพิกัดจุดของประชาชนยังไม่ออกจากพื้นที่ และนำชุดโดรนเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ที่สัญญาณเข้าถึงได้ก่อนส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน