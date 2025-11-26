"บวรศักดิ์" ระบุ น้ำท่วมหาดใหญ่ เพราะท้องถิ่นจัดการผิดพลาด

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐากถาพิเศษเรื่อง "อนาคตท้องถิ่นไทยกับการเลือกตั้ง อบต." บนเวทีงานสัมมนา "ปักหมุดเลือกตั้ง อบต. 69 กับความคาดหวังของสังคมไทย" ที่จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นายบวรศักดิ์ กล่าวถึงภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่ช่วงหนึ่ง ว่า การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรต้องอาศัยท้องถิ่นเพราะอยู่ในพื้นที่ รู้ปัญหา และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ แปลว่าต้องเกิดความผิดพลาดในท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ และ อบต. ที่อยู่โดยรอบหาดใหญ่ ต้องเกิดความผิดพลาดบางอย่าง ปล่อยให้คลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ตื้นเขิน ปล่อยให้คนไปสร้างสิ่งปลูกสร้างริมทางน้ำ และไม่มีการลงทุนใหม่เพื่อสร้างทางระบายน้ำเพิ่ม วันนี้คลอง ร.1 อยู่ถัดจากคลองอู่ตะเภาด้านตะวันตก ส่วนตะวันออกไม่มีทางระบายน้ำ ดังนั้นน้ำมาจากเขาคอหงส์ก็ลงหาดใหญ่เต็มที่ ท้องถิ่นปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะมีรายได้จากภาษีท้องถิ่นมหาศาล แต่วันนี้นครหาดใหญ่จมน้ำ และไม่รู้เมื่อไรจะพ้นวิกฤต ต้องอาศัยส่วนกลาง ระดมไปช่วย แปลว่า การวางแผนของท้องถิ่นมีปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหาก็มีปัญหา บทเรียนจากหาดใหญ่ ควรเตือนเราได้ว่า มันจะเกิดเหตุซ้ำซากแบบนี้ไม่ได้ ฉะนั้น หวังว่าอนาคตการปกครองท้องถิ่นไทยที่อยู่ในมือของประชาชน ที่จะต้องเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 69 แต่แน่นอนว่า อบต. ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือกับเทศบาล กับ อบจ. และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนภูมิภาคทั้งหมดด้วย