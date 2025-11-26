"ภราดร" ประชุมศูนย์ฯ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยครั้งที่ 1/2568 ที่ตึกภักดีบดินทร์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference)
นายภราดร กล่าวเปิดการประชุมว่า ทางทำเนียบศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ได้รวบรวมข้อมูล จากที่ได้รับร้องเรียนมาทั้งหมด จากทุกช่องทาง เช่น 1784, 1111 และทางเพจต่างๆ เช่น จิตอาสาดอทคอม เพจฟองดูว์ (Fondue) และหาดใหญ่ฟลัด ซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูล แล้วมาประมวลผล โดยแบ่งเป็นสีเหลืองและแดง
นายภราดร กล่าวว่า สีแดง หมายถึงผู้ที่จำเป็นจะต้องอพยพโดยด่วน คือผู้สูงอายุ และผู้มีมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยด่วน ส่วนสีเหลือง จะเป็นกรณีที่ยังสามารถพักอยู่อาศัยที่บ้านได้ เช่น บ้านชั้นหนึ่งน้ำท่วม ก็ไปพักอาศัยอยู่ที่ชั้นสอง แต่ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ และไม่สามารถจะย้ายตัวเองออกไปได้ ต้องการอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็น ซึ่งทางศูนย์ฯ จะแบ่งเป็นสีไปให้ และส่งข้อมูลเป็นเรียวไทม์ มีการอัปเดตเป็นรายชั่วโมง ส่งไปที่หน่วยหน้า ซึ่งทางหน่วยหน้า ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บริหารสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการแบ่งโซนความรับผิดชอบ ว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบโซนไหน ซึ่งทางศูนย์ก็จะส่งข้อมูลไปให้ เจ้าหน้าที่ในโซนต่างๆ ที่รับผิดชอบ จากนั้นก็จะมีการจัดกำลังพล ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามที่ได้แจ้งมา