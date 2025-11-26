ขุนคลังสั่ง ธ.ก.ส.ส่งมอบ "ข้าวพร้อมทาน" 1 หมื่นถ้วย ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบหมายให้ ธ.ก.ส. นำ "ข้าวพร้อมทาน ตรา อุ่นอิ่ม" จำนวน 10,000 ถ้วย ที่สามารถรับประทานได้ทันที สะดวก สะอาด ปลอดภัย พกพาง่าย โดยไม่ต้องอุ่น และสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องนานถึง 18 เดือน ส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อ “ข้าวพร้อมทาน ตรา อุ่นอิ่ม” จาก สกต. ร้อยเอ็ด สกต.สุรินทร์ และสกต. นครปฐม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงส่งขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป
โดยสามารถติดต่อได้ที่ สกต.ร้อยเอ็ด จำกัด โทร. 088 338 2572 สกต.สุรินทร์ โทร 081 955 6719 และ สกต. นครปฐม โทร. 089 456 2117