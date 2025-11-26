อัปเดตน้ำท่วมภาคใต้ 9 จังหวัดยังอ่วม ยอดผู้ประสบภัยพุ่ง 2.7 ล้าน เสียชีวิต 18 ราย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) รวม 101 อำเภอ, 682 ตำบล, 5,127 หมู่บ้าน
มีประชาชนได้รับผลกระทบ 986,018 ครัวเรือน รวม 2,734,318 คน มีรายงานผู้เสียชีวิต 18 ราย (นครศรีธรรมราช 6 ราย, ปัตตานี 3 ราย, ยะลา 2 ราย, พัทลุง 2 ราย และสงขลา 5 ราย) ดังนี้
จ.สุราษฎร์ธานี
– เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 4 อำเภอ 25 ตำบล 203 หมู่บ้าน ดังนี้ อ.ท่าฉาง อ.กาญจนดิษฐ์อ.เคียนซา และ อ.พระแสง
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,034 ครัวเรือน 39,370 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่มีผู้เสียชีวิต
– ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.บ้านนาสาร 125.5 มม.
จ.นครศรีธรรมราช
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 22 อ. 161 ต. 1,483 ม. 134 ชุมชน ดังนี้ อ.ชะอวด อ.เมืองฯ อ.ท่าศาลา อ.พรหมคีรี อ.ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.นาบอน อ.สิชล อ.ฉวาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.หัวไทร อ.ลานสกา อ.พระพรหม อ.บางขัน อ.ช้างกลาง อ.ปากพนัง อ.จุฬาภรณ์ อ.นบพิตำ อ.พิปูน อ.เชียรใหญ่ อ.ถ้ำพรรณรา และ อ.ทุ่งใหญ่
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 223,221 ครัวเรือน 637,267 คน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
– ปัจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.ลานสกา 153.0 มม.
จ.ตรัง
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ 54 ตำบล 283 หมู่บ้าน อ.นาโยง อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา อ.วังวิเศษ อ.กันตัง อ.เมืองฯ อ.สิเภา อ.ปะเหลียน และ อ.ย่านตาขาว
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,647 ครัวเรือน 47,426 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.ย่านตาขาว 157.0 มม
จ.พัทลุง
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ 65 ตำบล 670 หมู่บ้าน 45 ชุมชน อ.เมืองฯ อ.ควนขนุน อ.กงหรา อ.เขาชัยสน อ.ศรีนครินทร์ อ.บางแก้ว อ.ป่าบอน อ.ปากพะยูน อ.ศรีบรรพต อ.ป่าพะยอม และอ.ตะโหมด
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 148,115 ครัวเรือน 370,878 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.ป่าบอน 209.0 มม.
จ.สตูล
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ 30 ตำบล 214 หมู่บ้าน อ.ควนโดน อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.มะนัง อ.เมืองฯ อ.ทุ่งหว้า และ อ.ควนกาหลง
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 26,219 ครัวเรือน 68,410 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.มะนัง 142.4 มม.
จ.สงขลา
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 16 อำเภอ 118 ตำบล 909 หมู่บ้าน 252 ชุมชน อ.รัตภูมิอ.เมืองฯ อ.คลองหอยโข่ง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.หาดใหญ่ อ.ควนเนียง อ.นาทวี อ.สิงหนคร อ.จะนะ อ.นาหม่อม อ.สะเดา อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.บางกล่ำ
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 320,887 ครัวเรือน 836,206 คน สถานที่ราชการ (รพ.สต.) 1 แห่ง ถนน 6 สาย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.จะนะ 240.5 มม.
จ.ปัตตานี
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ 115 ตำบล 697 หมู่บ้าน 22 ชุมชน อ.สายบุรี อ.แม่ลาน อ.มายอ อ.ยะรัง อ.ไม้แก่น อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ อ.หนองจิก อ.เมืองฯ และ อ.โคกโพธ์
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 114,620 ครัวเรือน 337,865 คน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.กะพ้อ 124.0 มม.
จ.ยะลา
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ 53 ตำบล 289 หมู่บ้าน 4 ชุมชน อ.เมืองฯ อ.รามัน อ.เบตง อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.กรงปินัง อ.ยะหา และ อ.กาบัง
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 45,634 ครัวเรือน 122,350 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.เมืองฯ 172.0 มม
จ.นราธิวาส
- เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอ 56 ตำบล 364 หมู่บ้าน 38 ชุมชน อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองฯ อ.ระแงะ อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.เจาะไอร้อง และ อ.จะแนะ
– ประชาชนได้รับผลกระทบ 79,641 ครัวเรือน 274,546 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
– ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำฝน 24 ชม. อ.เมืองฯ 186.2 มม.
