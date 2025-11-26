ปภ.แจ้งเตือนนราธิวาส ฝนตกหนัก ยกของขึ้นที่สูง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ได้ส่งข้อความ Cell Broadcast แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยปริมาณฝน 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ ต.มาโมง วัดได้ 162.4 มม. และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ให้ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะ ต.มาโมง ต.สุคิริน ต.ร่มไทร ต.เกียร์ ให้ยกของขึ้นที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง หากจำเป็นให้อพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้าน
ส่วนก่อนหน้านั้น ปภ.ได้แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ปริมาณฝน 24 ชม. เมื่อเวลา 05.00 น. ที่ ต.โละจูด วัดได้ 186.6 มม. และยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่ ให้ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญ ระวังไฟฟ้าดูด ดูแลกลุ่มเปราะบาง หากจำเป็นให้อพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้าน
ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ เมื่อเวลา 08.00 น.โครงการชลประทานนราธิวาส รายงานสถานการณ์น้ำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์เฝ้าระวัง ดังนี้
- บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง สถานี X274 ระดับน้ำ +23.27 ม.(รทก.) เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 20-30 ชม. (ระดับเฝ้าระวัง +22.40 ม.(รทก.) ระดับตลิ่ง +23.50 ม.(รทก.) ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง -0.23 ม.
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งเตือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และบริเวณริมแม่น้ำโก-ลก ตั้งแต่อำเภอแว้งลงมา ในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก และ เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก ตลาดบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ และอำเภอตากใบ รับสถานการณ์น้ำ ล้นตลิ่ง และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบแล้ว 11 อำเภอ จาก 13 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 74,595 ครัวเรือน 255,371 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย (1.นางสาวจุฑาทิพ วัธนพร อายุ 50 ปี, 2.นางคอลีเยาะ มะโซ๊ะ อายุ 60 ปี, 3.นางสาวแอเสาะ ดอเลาะ อายุ 56 ปี) บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง โรงเรียน 12 แห่ง มัสยิด 15 แห่ง วัด 2 แห่ง ถนน 28 สาย สะพาน 1 แห่ง คอสะพานชำรุด 1 แห่ง ดินถล่ม/ดินสไลด์ 3 แห่ง โดยจังหวัดเปิดจุดอพยพพักพิงแล้ว 53 จุด (691 ครัวเรือน 2,412 คน)
สำหรับอำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
1. อำเภอบาเจาะ รวม 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน 14,990 ครัวเรือน 56,570 คน เสียชีวิต 1 ราย
2. อำเภอยี่งอ รวม 6 ตำบล 6 ชุมชน 40 หมู่บ้าน 5,925 ครัวเรือน 18,549 คน
3. อำเภอเมืองนราธิวาส รวม 7 ตำบล 35 ชุมชน 63 หมู่บ้าน 34,686 ครัวเรือน 106,676 คน
4. อำเภอระแงะ รวม 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน 11,782 ครัวเรือน 44,472 คน
5. อำเภอตากใบ รวม 8 ตำบล 5 ชุมชน 43 หมู่บ้าน 1,496 ครัวเรือน 7,102 คน
6. อำเภอสุไหงปาดี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 126 ครัวเรือน 500 คน
7. อำเภอศรีสาคร รวม 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน 267 ครัวเรือน 784 คน
8. อำเภอรือเสาะ รวม 9 ตำบล 70 หมู่บ้าน 3,248 ครัวเรือน 11,981 คน เสียชีวิต 1 ราย
9. อำเภอสุไหงโก-ลก รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน 87 คน
10. อำเภอเจาะไอร้อง รวม 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน 2,051 ครัวเรือน 8,635 คน
11. อำเภอสุคิริน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 4 ครัวเรือน 15 คน
การอพยพ จุดปลอดภัย 53 จุด ดังนี้
1. อำเภอเมืองนราธิวาส 26 จุด (350 ครัวเรือน 1,295 คน)
2. อำเภอระแงะ 5 จุด (67 ครัวเรือน 194 คน)
3. อำเภอบาเจาะ 6 จุด (105 ครัวเรือน 318 คน)
4. อำเภอเจาะไอร้อง 3 จุด (13 ครัวเรือน 42 คน)
5. อำเภอรือเสาะ 5 จุด (38 ครัวเรือน 135 คน)
6. อำเภอสุไหงปาดี 5 จุด (72 ครัวเรือน 280 คน)
7. อำเภอยี่งอ 3 จุด (46 ครัวเรือน 148 คน)
แนวโน้มสถานการณ์ ลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ยังคงมีการเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์ทั้ง 3 ลุ่มน้ำดังกล่าวอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
- ลุ่มน้ำโก-ลก ระดับน้ำปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำล้นตลิ่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำเฝ้าระวัง มีแนวโน้มลดลง