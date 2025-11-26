"ชาดา" ส่งเรือท้องแบน-เจ๊ตสกี สมทบคณะนายกฯ ลงใต้

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจ และประธานวิปรัฐบาล ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยนายชาดา เปิดเผยว่า ได้นำสิ่งของไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้ง ไข่ไก่ 60,000 ฟอง เจ๊ตสกี 4 ลำ เรือท้องแบน 5 ลำ ขณะที่เมื่อวานนี้นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ระดมนักเจ๊ตสกีทีมชาติลงไปช่วยเหลือเพื่อช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ส่วนเรื่องของการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนั้น นายชาดา มองว่าเป็นเรื่องดีแต่ต้องมีการจัดระบบด้วย โดยมีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ไม่ใช่ต่างคนต่างช่วย แต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉุกละหุก อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าของรัฐบาล ที่เมื่อวานเพิ่งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศปกฉ.) นั้น นายชาดา กล่าวว่า ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนในโลกได้รับคำชม แต่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรหลังจากนั้นจะได้รับคำชม ว่าจะเยียวยาอย่างไรเรื่องที่อยู่อาศัยจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ได้วางแผนไว้ทั้งหมดแล้ว