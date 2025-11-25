CAAT ไฟเขียวให้ใช้งานโดรน บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อุทกภัยภาคใต้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศ อนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เพื่อการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในการค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือประชาชนในภาวะน้ำท่วมภาคใต้ที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ประกาศฉบับนี้ อนุญาตให้บังคับ หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่หน่วยงานของรัฐประกาศหรือรับรองว่าอยู่ในภาวะประสบอุทกภัย รวมถึงพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และพื้นที่อันตราย ที่อยู่ภายในเขตพื้นที่ประสบภัย เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง และเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องในสภาวะฉุกเฉิน
