กสทช.สั่งค่ายมือถือเพิ่มความแรงสัญญาณ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้ให้ติดต่อภายนอกได้

วันนี้ (25 พ.ย.) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และสำนักงาน กสทช. ภาค 4 และ เขต 41 ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่จะต้องรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลอื่นๆ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประสานค่ายมือถือที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ให้นำรถโมบายล์เข้ามาให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ บริเวณศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กำลังรวบรวมความต้องการและจะเร่งประสานอย่างเร่งด่วน
สำหรับพื้นที่น้ำท่วมอื่นๆ เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำท่วมสูง ทำให้เจ้าหน้าที่และรถโมบายล์ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงได้ สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งการให้ค่ายมือถือเพิ่มความแรงสัญญาณและปรับมุมองศาของเสาสัญญาณข้างเคียงที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้ และสั่งการเตรียมดูแลรักษาสถานีฐานที่ยังสามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งเตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าสถานีฐาน และน้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองในกรณีที่ถูกตัดไฟ เพื่อให้สถานีฐานที่เหลือยังคงให้บริการต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน กสทช. เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่จะเกิดฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างปกติ
สำหรับพื้นที่น้ำท่วมอื่นๆ เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำท่วมสูง ทำให้เจ้าหน้าที่และรถโมบายล์ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงได้ สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งการให้ค่ายมือถือเพิ่มความแรงสัญญาณและปรับมุมองศาของเสาสัญญาณข้างเคียงที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้ และสั่งการเตรียมดูแลรักษาสถานีฐานที่ยังสามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งเตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าสถานีฐาน และน้ำมันสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองในกรณีที่ถูกตัดไฟ เพื่อให้สถานีฐานที่เหลือยังคงให้บริการต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน กสทช. เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่จะเกิดฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างปกติ