เมืองคอนประกาศธงแดง เร่งอพยพ ปชช.ยังที่ปลอดภัย หวั่นน้ำท่วมฉับพลันทุ่งสง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เทศบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประกาศธงแดงบวกเสียงไซเรน เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (25 พ.ย.) โดยคาดว่า มวลน้ำจากต้นน้ำที่ไหลสู่พื้นที่เทศบาลทุ่งสง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ จึงเตรียมอพยพประชาชนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย และเตือนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้ว