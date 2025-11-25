ภูเก็ตเดินหน้าหนุนทรัพยากรช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เต็มที่

จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยผลสรุปการระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ หลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมวงกว้างใน 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 92 อำเภอ 581 ตำบล 798,695 ครัวเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,196,758 คน และมีผู้เสียชีวิต 13 ราย ว่า ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เตรียมสนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง และสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เจ้าหน้าที่/บุคลากรและกำลังพล จำนวน 136 นาย
2.เครื่องจักรกลสาธารณภัย
2.1 ประเภทรถยนต์ จำนวน 27 คัน
2.2 ประเภทเรือท้องแบน จำนวน 15 ลำ
2.3 ประเภทเจ็ตสกี จำนวน 40 ลำ
2.4 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง
3. จุดรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 5 แห่ง อำเภอถลาง จำนวน 5 แห่ง และอำเภอกะทู้ จำนวน 2 แห่ง
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตยืนยันเดินหน้าระดมกำลังสนับสนุนภาคใต้เต็มที่ ทั้งด้านกำลังพล เครื่องมือ และการรับบริจาค เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด
