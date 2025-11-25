ข่าวจริง! พณ.เดินหน้าดูแลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบ เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กระทรวงพาณิชย์ เสริมเสถียรภาพราคา และเดินหน้าดูแลผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กระทรวงพาณิชย์ พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ดังนั้น กรมการค้าภายใน และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงได้มีการเข้าไปตรวจการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ต้นฤดู เพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกร โดยจะมีการตรวจสอบราคาที่รับซื้อข้าวโพด การหักความชื้น–สิ่งเจือปน
