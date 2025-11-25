xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +16.05 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 34,501.15 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (25 พ.ย.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,268.78 จุด ปรับขึ้น 16.05 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.28 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,501.15 ล้านบาท