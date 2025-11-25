ไปรษณีย์ไทย ประกาศระงับฝากส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ชั่วคราว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศวันนี้ (25 พ.ย.) ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัย ทำการไปรษณีย์บางแห่งในพื้นที่ทางภาคใต้ ไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ ส่งผลให้การจัดส่งสิ่งของล่าช้ากว่ากำหนด จึงขอระงับการฝากส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว จำนวน 70 แห่ง ได้แก่
ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จ.สงขลา : สงขลา หาดใหญ่ รัถการ คอหงส์ ศรีภูวนารถ หาดใหญ่ใน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าท้อน สะเดา จะนะ ระโนด เทพา นาทวี คลองแงะ รัตภูมิ สะบ้าย้อย ควนเนียง ทุ่งลุง ปาดังเบซาร์ บ้านพรุ ลำไพล นาหม่อม บ้านด่านนอก เคาน์เตอร์ไปรษณีย์หาดใหญ่ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ และ ม.สงขลานครินทร์
ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จ.สตูล : สตูล ละงู ทุ่งหว้า ควนกาหลง ฉลุง ท่าแพ และ ควนโดน
ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จ.พัทลุง : ปากพะยูน เขาชัยสน บางแก้ว และ แม่ขรี
ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จ.ปัตตานี : ปัตตานี รูสะมิแล สายบุรี โคกโพธิ์ ปะนาเระ มายอ ยะหริ่ง ยะรัง หนองจิก นาประดู่ ปาลัส ไม้แก่น กะพ้อ และ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์สะบารัง
ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จ.ยะลา : ยะลา หลักเมือง เบตง ยะหา บันนังสตา รามัน ธารโต ลำใหม่ และ แม่หวาด
ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส : นราธิวาส ตากใบ สุไหงโก-ลก ตันหยงมัส สุไหงปาดี รือเสาะ แว้ง บาเจาะ ยี่งอ สุคิริน ศรีสาคร และ ดุซงญอ
ทั้งนี้ บริเวณต่างๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่าช้ากว่าปกติหรือไม่สามารถนำจ่ายได้
