นายกฯ เตรียมประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน "สงขลา" หวังช่วยผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (25 พ.ย.) จะมีการประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ครอบคลุม จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินครั้งนี้ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะทำหน้าที่เป็นประธานในพื้นที่ ร่วมกับรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการในภารกิจต่าง ๆ ตามมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การสั่งการ การอนุมัติ และการบูรณาการทุกหน่วยงาน ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้
