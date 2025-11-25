SWOC เผยปริมาณน้ำจากอำเภอสะเดา เคลื่อนเข้านครหาดใหญ่แล้ว

วันนี้ (25 พ.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำแบบรายชั่วโมงด้วย ระบบโทรมาตร ของกรมชลประทาน พบว่า ปริมาณน้ำสูงสุดจากพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้เคลื่อนมาถึงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว ระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาและบริเวณใกล้เคียง
สำหรับปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2568 พบฝนตกหนักที่สุด 3 อันดับในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ 1 อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปริมาณฝน 634 มม. 2 อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา ปริมาณฝน 538.0 มม. และ 3 อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา ปริมาณฝน 504.8 มม.
