ราคาทองครั้งที่ 19 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:42 น. (ครั้งที่ 19) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,150.00 บาท รับซื้อ 63,050.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,950.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,792.16 บาท