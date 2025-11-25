ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัย 9 จว.ภาคใต้ พบเสียชีวิตแล้ว 13 ราย กระทบกว่า 2 ล้านคน

วันนี้ (25 พ.ย.) นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ของศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้ ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 20 จังหวัด 147 อำเภอ 1,080 ตำบล 7,573 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 941,768 ครัวเรือน 2,680,515 คน และมีผู้เสียชีวิตรวม 41 ราย
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กินพื้นที่ 98 อำเภอ 643 ตำบล 4,688 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 798,695 ครัวเรือน 2,196,758 คน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 13 ราย คือที่ จ.นครศรีธรรมราช 6 ราย ปัตตานี 3 ราย ยะลา 2 ราย และพัทลุง 2 ราย
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กินพื้นที่ 98 อำเภอ 643 ตำบล 4,688 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 798,695 ครัวเรือน 2,196,758 คน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 13 ราย คือที่ จ.นครศรีธรรมราช 6 ราย ปัตตานี 3 ราย ยะลา 2 ราย และพัทลุง 2 ราย