ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:52 น. (ครั้งที่ 15) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 63,250.00 บาท รับซื้อ 63,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,883.12 บาท