GISTDA เผยน้ำท่วมหาดใหญ่เข้าขั้นวิกฤต กระทบ ปชช.กว่า 1.5 แสนคนแล้ว

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เปิดข้อมูลแผนที่ดาวเทียมสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันนี้ (25 พ.ย.) ว่า ระดับน้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤต สูงสุดเกิน 4 เมตรแล้ว ทำให้ส่งผลกระทบประชาชนกว่า 1.5 แสนคน
สำหรับผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้เทคนิค HAND Model (Height Above Nearest Drainage) ร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1A ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ในการประเมินความลึกของน้ำ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
