กรมชลฯ เผยระดับน้ำำท่วมหาดใหญ่เริ่มทรงตัว พร้อมเฝ้าระวัง 24 ชม.

วันนี้ (25 พ.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำแบบรายชั่วโมงด้วย ระบบโทรมาตรของกรมชลประทาน พบว่า ปริมาณน้ำสูงสุดจากพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้เคลื่อนมาถึงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว ระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาและบริเวณใกล้เคียง
สำหรับปริมาณฝน 24 ชั่วโมงล่าสุด (24–25 พฤศจิกายน 2568) พบฝนตกหนักที่สุด 3 อันดับในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่
อำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปริมาณฝน 634 มม.
อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา ปริมาณฝน 538.0 มม.
อำเภอเมืองยะลา จ.ยะลา ปริมาณฝน 504.8 มม.
กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน เพื่อหาทางออกในการระบายน้ำให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่ตามบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง นำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากระดับน้ำที่ล้นตลิ่งกลับสู่ลำน้ำ จะเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบให้มากที่สุดต่อไป