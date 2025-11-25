xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.46 น. ครั้งที่ 11 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,125.68 บาท