รฟท.จัดมาตรการอำนวยความสะดวก ปชช.ช่วงปีใหม่ พร้อมเสริมขบวนรถพิเศษ 18 ขบวน

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำ จำนวน 210 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2569 รวม 18 ขบวน ไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 6 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ขบวน และสายใต้อีก 2 ขบวน สามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ส่วนด้านความปลอดภัย ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ซึ่งกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมขบวนรถให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด จัดเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ พร้อมกับตรวจเข้มวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ และห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟทุกกรณีอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้บูรณการความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตรวจตราความเรียบร้อยบนขบวนรถ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลเพิ่มอีกหนึ่งทาง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ โดยเฉพาะในเส้นทางระยะไกลที่ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานาน
ขณะเดียวกัน ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศรับแจ้งเหตุและประสานงานต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 รวม 7 วัน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุทั้งทางถนนและทางรถไฟ
ในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ โดยมอบถุงรถไฟ จำนวน 5,000 ใบฟรี ให้กับผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตามสถานีหลักในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใยในการเดินทางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพียงแสดงตั๋วโดยสารรถไฟในวันเดินทางจะได้ของที่ระลึก จากการรถไฟฯ ฟรี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย