นายกฯ สั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

วันนี้ (25 พ.ย.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ โดยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เชิญพระราชกระแสความเป็นห่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายังรัฐบาล ให้รัฐบาลได้น้อมรับและดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยต่อประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยทรงพระราชทานความช่วยเหลือทั้งหมดกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและให้ระดมสรรพกําลังทั้งหมด โดยเฉพาะเรือเข้าไปช่วยเหลือ รับออกมาจากพื้นที่อันตรายมาส่งในพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ในเรื่องของอาหาร น้ำดื่ม โดยต้องอาศัยสรรพกำลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด รวมทั้งได้ชื่นชมจิตอาสาทั่วประเทศที่ระดมสรรพกําลัง ไม่ใช่แค่กรณีอุทกภัยในภาคใต้เพียงอย่างเดียว แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดได้รับความร่วมมือร่วมใจจากจิตอาสาทุกฝ่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรวดเร็ว”
นายกฯ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าฯ รับพระราชกระแส พร้อมระบุว่า รัฐบาลได้ระดมกำลังทั้งหมดลงพื้นที่ และประกาศให้จังหวัดที่ประสบภัยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมยกระดับประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับสถานการณ์เป็นระดับ 4 และจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ เพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ความปลอดภัยของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนอันดับแรก และขณะนี้ทุกเหล่าทัพได้ระดมเฮลิคอปเตอร์ เรือ เจ็ตสกี เข้าพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแล้ว