xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 14.44 จุด มูลค่าซื้อขาย 19,430.31 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,267.17 จุด ปรับขึ้น 14.44 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 1.15 % มูลค่าซื้อขาย 19,430.31 ล้านบาท