หน่วย SEAL -เรือยางจากทัพเรือภาคที่ 2 เข้าพื้นที่สงขลา เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งด่วน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพเรือ โพสต์ระบุว่า หน่วย SEAL และเรือยางจากทัพเรือภาคที่ 2 ออกเดินทางเข้าพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) สายด่วน 1696 ตลอด 24 ชม.