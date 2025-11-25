ปภ.ส่ง KA-32 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ (25 พ.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมกำลังในการค้นหา ช่วยเหลือ และอพยพประชาชน โดยเมื่อเวลา 09.40 น. ได้ลงจอด ณ ค่ายเสนาณรงค์ และเข้ารายงานตัวพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ปภ. ได้ส่งรถผลิตน้ำดื่มและรถประกอบอาหารจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตใกล้เคียงเข้าพื้นที่ เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่ ปภ. ส่วนกลาง ลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันฯ เขต 12 สงขลา เพื่อดูแลและประสานงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์
ปภ. จะทำงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจังหวัดที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์และสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการและปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม