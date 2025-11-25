กองเฝ้าระวังฯ เตือนแผ่นดินไหวใกล้ภาคใต้-เกาะภูเก็ต ขึ้นรหัสแดง 2 รอบ

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประเทศไทย รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุด ตั้งแต่เวลา 00.00 – 10.00 น. พบแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นใกล้ประเทศไทยหลายจุดต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนที่อยู่ใกล้ภาคใต้และเกาะภูเก็ต ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในรหัสแดงถึง 2 รอบ จากข้อมูลการวัดแรงสั่นสะเทือนของช่วงเช้าวันนี้
กองเฝ้าระวังฯ ชี้ว่า แม้ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดจะอยู่นอกประเทศไทย แต่ระยะทางที่ใกล้ชายแดน โดยเฉพาะฝั่ง เมียนมา และหมู่เกาะสุมาตรา ถือเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มส่งแรงสะเทือนเข้าสู่ประเทศไทยได้หากความรุนแรงเพิ่มขึ้น