"ในหลวง"ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย โปรดฯ ให้ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือ ปชช.ไปยังพื้นที่ปลอดภัย

วันนี้ (25 พ.ย. 68) เวลา 09:50 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดภาคใต้ โดยมีรัฐมนตรี อธิบดี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้เชิญ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเลขาธิการพระราชวัง เข้าร่วมการประชุม โดยมีการอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง แสดงความเป็นห่วงจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อประชาชนในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ จึงได้ พระราชทานความช่วยเหลือและโปรดฯให้ระดมสรรพกำลังทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร หน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ออกจากพื้นที่อันตรายไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้
รวมถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่องน้ำ เรื่องอาหาร จะระดมสรรพกำลังจากกองทัพบกและกองทัพเรือ และกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง ว่า ทรงชื่นชม จิตอาสาทั่วประเทศที่ได้ระดมสรรพกำลัง ไม่เฉพาะเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันประสานทุกฝ่ายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน