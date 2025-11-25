xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 13.45 จุด มูลค่าซื้อขาย 9,728.87 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ 1,266.18 จุด ปรับขึ้น 13.45 จุด หรือ 1.07% มูลค่าซื้อขาย 9,728.87 ล้านบาท