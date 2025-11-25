สำนักพระราชวังปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 24-25 พ.ย. เป็นเวลา 08.00 -14.00 น.

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.68 เป็นเวลา 08.00 – 14.00 น. เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล นั้น มีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ (24 พ.ย. 68) ประชาชนผ่านจุดคัดกรองหน้าพระลาน/ท่าช้าง จำนวน 5,493 คน ยอดสะสมรวม 145,687 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับวันที่ 26 พ.ย. 68 เป็นต้นไป สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตามปกติ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.
ในส่วนของ ขสมก. ได้มีการปรับเปลี่ยนจุดจอด-รับส่งรถ Shuttle Bus M1 – M16 บริเวณสนามหลวง โดยย้ายจุดให้บริการรถ Shuttle Bus จากเดิม “ถนนกลางสนามหลวง” ไปยัง “ถนนราชดำเนินใน ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา” ดังนี้ 1. จุดจอดรถ Shuttle Bus M1 – M15 : ทางออก 1, 2 และ 3 2. จุดจอดรถ Shuttle Bus M16 (วงกลม) ประตูเทวาภิรมย์ - สนามหลวง : อยู่ติดกับทางออก 1 และ 3. จุดจอดรถโดยสารต่างจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย)
สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร. 1348 เฟซบุ๊กแฟนเพจ "ขสมก. พร้อมบวก" และเว็บไซต์