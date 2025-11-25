xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 750 บ. รูปพรรณขายออก 64,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.04 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 750 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,989.24 บาท