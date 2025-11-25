ทร.ส่งหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้มาตั้งแต่ต้น และได้ให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ เช่น สงขลา สตูล นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ยังคงมีความรุนแรง จึงได้สั่งการให้กองเรือยุทธการ จัดหน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังพล เรือยาง จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และอากาศยาน เข้าให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเร็ว เนื่องจากยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่ยังคงติดค้างในพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตและรอความช่วยเหลืออยู่ โดยมีภารกิจเร่งด่วน ได้แก่
1. ลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประชาชนที่ติดอยู่พื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก
2. เคลื่อนย้าย–อพยพประชาชนออกจากจุดวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
3. สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเบื้องต้น และตรวจประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ หน่วยเรือบรรเทาสาธารณภัยจะประกอบกำลังด้วย ร.ล.จักรีนฤเบศร พร้อมเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ จะออกเดินทางในกลางดึกของคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยจะลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปกับเรือด้วย ทั้งนี้ หากประชาชน หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิที่ประสงค์จะร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ สามารถบริจาคได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร 02 475 3023 นาวาโท ประทีป ศรีโหมดสุข โทร. 089-6058812 เรือเอก เอนก ศิริพจนาทิพย์ โทร. 061-8726972
และ เรือโท ชลกร เหล่าใหญ่. โทร. 061-8195492 หรือหน่วยทหารเรือในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน
กองทัพเรือขอยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด ทั้งนี้กองทัพเรือขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกคน ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วและปลอดภัย