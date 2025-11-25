นายกฯ กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ปี 2568

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล เพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของปัญหาการใช้ความรุนแรง การคุกคาม ความอยุติธรรมต่อสตรีและเด็กหญิงทั่วโลก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัยและสงบสุขตลอดไป
ทั้งนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยปีนี้รัฐบาลจัดงานรณรงค์ส่งเสริมความรู้ ภายใต้แนวคิด “ยุติความรุนแรงทางดิจิทัล เพื่อสตรีและเด็กผู้หญิง” เพื่อเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมถึงระมัดระวังภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่อาจนำมาซึ่งภัยร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน