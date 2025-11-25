บสย.ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าประสบอุทกภัย พักชำระค่าธรรมเนียม - ค่างวดนาน 6 เดือน

รัฐบาล โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าและลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ 13 จังหวัด ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- ลูกค้า บสย. : พักชำระค่าธรรมเนียม - ค่าจัดการค้ำประกัน ออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันครบกำหนด
- ลูกหนี้ : พักชำระค่างวด 6 เดือน สำหรับ SMEs - ลูกหนี้ที่ถูกจ่ายเคลม และอยู่ระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
ลูกค้า - ลูกหนี้ บสย. ที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่าน LINE OA @tcgfirst ภายใน 15 ธ.ค. 68 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และ บสย. Call Center โทร. 02-890-9999